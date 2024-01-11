Поліція Хуста затримала раніше судимого зловмисника, який обікрав торговельний центр у місті

Вчора, 10 січня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку товару з двох магазинів торговельного приміщення у місті Хуст.

За викликом одразу ж прибула слідчо-оперативна група Хустського районного управління поліції. Правоохоронці провели всі необхідні першочергові слідчі дії, переглянули записи з камер відео спостереження та встановили причетного до крадіжки. Ним виявися 28-річний раніше судимий за майнові злочини уродженець міста Мелітополь Запорізької області, який останнім часом проживав на території району.

Поліцейські зʼясували, що зловмисник, перебуваючи у приміщенні торговельного центру, викрав продукцію з магазинів на різних поверхах.

Поліція оперативно затримали фігуранта неподалік місця злочину. У нього вилучили викрадені речі, які в подальшому повернуть потерпілим.

Відповідно до статті 208 КПК України підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області