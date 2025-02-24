Поліція Хустщини затримала зловмисника, причетного до переправлення ухилянтів за кордон

Співробітники Хустського районного управління поліції заблокували ще одну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Затримано 18-річного місцевого жителя, який намагався переправити до Румунії трьох військовозобов’язаних чоловіків, мешканців Івано-Франківщини.

Аби уникнути перевірки на контрольному посту правоохоронців в селищі Вишково, своїх клієнтів фігурант транспортував річкою на інший берег населеного пункту на надувному човні, а опісля — мав супроводити до місця втечі.

За успішний перетин кордону прикарпатці мали сплатити переправнику по 8 тисяч доларів з особи.

Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Хустського районного управління поліції за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.

Заходи з викриття поліцейські здійснювали у співпраціз з працівниками Державної прикордонної служби України.

Поліція Закарпатської області