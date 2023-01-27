За вбивство співмешканки жителя Київщини засуджено до 10 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини у вбивстві 29-річної дівчини (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у березні 2021 року в Бориспільському районі між співмешканцями за місцем їх проживання на побутовому ґрунті стався конфлікт, який переріс у бійку.

Після спільних образ чоловік взяв ніж та зайшов до кімнати, де знаходилась потерпіла. Він завдав жінці удар ножем в шию, від чого вона померла на місці злочину.

Чоловік до набрання вироком законної сили перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Київська обласна прокуратура