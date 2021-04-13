Полиция и СБУ провели обыски на ВДНХ

В выставочный центр «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) пришли с обыском полиция и Служба безопасности.

Как сообщила пресс-служба ВДНХ, обыск проводился в кабинетах администрации комплекса и в павильонах «Экспоцентра». Силовики изымали документы и арестовывали оборудование.

Гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин подтвердил, что обыскивали не только офис. Полиция пришла и домой к Мушкину. У руководителя ВДНХ изъяли телефон.

Руководству «Экспоцентра» заявили, что обыск связан с хозяйственной деятельностью комплекса. Гендиректора подозревают в якобы злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды за передачу в аренду государственного имущества.

В свою очередь, руководство ВДНХ утверждает, что у них нет проблем с законом, а накопленный за много лет налоговый долг был погашен еще 9 апреля. Не исключено, что расследование будет поводом сменить руководство «Экспоцентра». // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»