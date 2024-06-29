Затримано порушника, який вночі на столичній Троєщині підірвав гранату

Вибухом пошкоджено одинадцять автомобілів, ніхто з громадян не постраждав. Порушника затримано у порядку статті 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Сьогодні, близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. На місце події оперативний черговий негайно направив наряди патрульної поліції, слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Ним виявися місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців «Корд» затримали за місцем мешкання. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку його квартири поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру, походження зброї встановлюється.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Відповідно до санкції статті, за вчинення такого кримінального правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі, строком до семи років.

Поліція Києва