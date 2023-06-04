Поліція ідентифікувала пʼятьох російських покидьків, які ґвалтували мешканку Київщини
Національна поліція повідомила підозру пʼятьом військовослужбовцям збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни.
Підозри опубліковано на сайті Офісу генпрокурора.
За версією слідства, під час окупації солдати неодноразово ґвалтували мешканку Бучанської міської територіальної громади. Це відбувалося у період із 18 по 31 березня.
Потерпіла була вдома із донькою і матірʼю похилого віку. Один із солдатів відводив жінку в гараж, а інші в цей час залишались у цей час на подвірʼї з її малолітньою донькою. Щоб жінка не чинила опір ґвалтівник прикладав їй до тіла автомат.
Усі пʼятеро уродженці Республіки Бурятії, РФ і служили в 37 окремій гвардійській мотострілецькій бригаді.
У списку підозрюваних:
- Сунди Ардуєв, 1990 р.н., заступник командира бойової машини;
- Цибікжап Банзаров, 1987 р.н., командир відділення мінометної батареї;
- Дєніс Грігорʼєв, 1990 р.н., старший водій мінометної батареї;
- Очіп Дугаржапов, 1994 р.н., заступник командира взводу — командир міномета;
- Іван Осмоловскій, 1984 р.н., заступник командира взводу — командир міномета.
Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Наразі ці росіяни не затримані і підозри оголосили заочно. // Судовий репортерTweet