Поліція Києва вилучила у 42-річного росіянина близько п’яти кілограм кокаїну

Уродженець Росії перебував у розшуку за вчинення тяжкого злочину та знаходився на території України за підробленими документами. Під час обшуку у його квартирі слідчі вилучили близько 5 кілограмів кокаїну, що за цінами «чорного ринку» становить маже 15 мільйонів гривень.

У ході відпрацювання території Голосіївського району поліцейські затримали особу за підозрою у збуті наркотичних засобів. У нього вилучили вісім розфасованих пакетиків з білою речовиною. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка задокументувала це правопорушення.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, проведеною експертизою підтверджено, що вилучений порошок – кокаїн:

«У ході проведення невідкладних слідчих дій за адресою мешкання затриманого виявлено та вилучено близько п’яти кілограмів порошкоподібної речовини білого кольору, частина з якої уже була розфасована. Фігурантом виявився громадянин Росії, який знаходиться в розшуку за тяжкий злочин. Окрім цього він також розшукувався поліцією Києва за підробку документів. Під час затримання чоловік надав поліцейським документи, які також мають ознаки підробки».

42-річного чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України за що передбачено покарання від дев’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«За цінами «чорного» ринку сума вилучених наркотичних речовин у чоловіка становить майже 15 мільйонів гривень. Наразі затриманому уже повідомлено про підозру у вчинені цього кримінального правопорушення. За процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 слідчі звернуться до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу» — додав генерал поліції Андрій Крищенко.

Окрім цього, слідчим відділом територіального управлінні поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 і 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини та інших осіб, причетних до скоєння цих кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Києва