Поліція Київщини повідомила про підозру колаборанту

9 квітня у селі Демидів поліцейські спільно із працівниками СБУ затримали 36-річного чоловіка, який під час окупації села співпрацював з ворогом. Так, чоловік розміщував російських солдатів у будинках евакуйованих громадян, а також передавав окупантам продукти харчування, одяг та інші речі, які знаходив у помешканнях.

Під час обшуків у зловмисника виявили зброю, набої та гранату.

За вказаними фактами слідчі розпочали досудове розслідування. Під процесуальним керівництвом прокуратури, зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні колабораційної діяльності, санкція якої передбачає позбавлення волі до 5 років.

Відділ комунікації поліції Київської області