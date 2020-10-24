Поліція Київщини встановила особу, яка у Борисполі організувала мережу підкупу виборців

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру жителю Борисполя за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує ув’язнення до семи років.

Так, 27-річний молодий чоловік залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб. Вони йому допомагали в отриманні особистих даних місцевих жителів, які за грошову винагороду в день виборів пообіцяли проголосувати за певного кандидата. Один голос «коштував» 500 грн.

За місцем проживання зловмисника та в автомобілі, яким він користується, працівники Бориспільського відділу поліції під час проведення обшуку виявили та вилучили гроші, нотатки, блокноти з прізвищами осіб, які мали проголосувати на користь одного з кандидатів, листівки політичної партії, інструкції для голосування та інші речові докази.

За даним фактом триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за скоєний злочин. Поліція проводить заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до підкупу виборців.

Відділ комунікації поліції Київської області