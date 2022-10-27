У Києві затримали чоловіка, який, погрожуючи ножем, пограбував дитину

У під’їзді багатоповерхівки зловмисник напав на 10-річного хлопчика та відібрав ґаджет. Протягом доби поліцейські затримали фігуранта та повідомили йому про підозру. За скоєне нападнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До поліції Києва на спецлінію 102 від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у під’їзді багатоповерхівки на бульварі Висоцького на сина напав невідомий. Заявник розповів, що зловмисник погрожував дитині ножем та відібрав у нього мобільний телефон. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе розповів, що правоохоронці оглянули місце події та з’ясували всі обставини скоєння злочину:

«Ми встановили, що невідомий зайшов за малолітнім у під’їзд та почав вимагати віддати цінні речі та гроші. Хлопчик віддав телефон, після чого зловмисник пригрозив йому ножем, аби він сказав пароль до ґаджету. Розблокувавши мобільний пристрій, зловмисник втік».Протягом доби у ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції територіального та Головного управлінь поліції встановили та затримали особу ймовірного підозрюваного. Поліцейські вилучили викрадений телефон, який зловмисник встиг продати з рук.

«У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка слідчі вилучили одяг, у якому він був у момент скоєння злочину. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 30-річний уродженець Миколаївської області», – додав правоохоронець.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва