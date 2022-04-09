Поліція Київщини затримала мародерів у Бучі, Гостомелі та Березівці

У Бучі поліцейські затримали двох місцевих мешканців 42 та 45 років, які співпрацювали з ворогом. Мародери повідомляли їм про заможні помешкання, а потім розкрадали те, що залишилось після їхнього візиту.

Крім цього, у Гостомелі 34-річний чоловік викрав велосипеди та побутову техніку із помешкань місцевих жителів.

У селі Березівка Макарівської громади, 49-річний житель Києва обікрав оселю мешканців, які тимчасово виїхали.

За кожним із фактів майнових злочинів слідчі розпочали досудове розслідування. Чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Зокрема, тих хто співпрацював із ворогом, передали працівникам СБУ.

Національна поліція України