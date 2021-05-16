Поліція Київщини затримала молодика за замах на вбивство

Вчора ввечері 20-річний місцевий житель прийшов додому та посварився з 26-річним співмешканцем матері. Між чоловіками виникла бійка, під час якого син схопив ніж та завдав колото-різані поранення у область грудної клітини опоненту. Постраждалий вийшов з будинку, однак зловмисник наздогнав його та продовжив бійку. Сусіди, які стали свідками подій, викликали поліцію.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, керівництво Вишгородського районного управління поліції та група реагування патрульної поліції. Правохоронці встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Наразі життю та здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області