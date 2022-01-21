Поліція Конотопщини викрила чоловіка у скоєнні грабежу

Чоловік, під приводом телефонного дзвінка, відкрито заволодів мобільним телефоном неповнолітнього хлопця. Однак уникнути відповідальності зловмиснику не вдалося, його викрили поліцейські. І тепер за скоєне він постане перед судом.

До Конотопського районного відділу поліції звернувся 15-річний місцевий житель та повідомив, що невідома особа заволоділа його мобільним телефоном.

Як встановили правоохоронці, повертаючись ввечері додому, до потерпілого підійшов невідомий чоловік та попрохав телефон, щоб зателефонувати. Хлопець відмовився, на що молодик почав йому погрожувати, силоміць відібрав мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.

Аби знайти зловмисника, працівниками Конотопського районного відділу поліції було проведено низку оперативно-розшукових заходів. Завдяки докладеним зусиллям особу, причетну до скоєного злочину, було встановлено. Ним виявився 21-річний житель Конотопського району. Викрадений ґаджет правоохоронці вилучили та повернули власнику.

В поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області