Поліція Києва повідомили про підозру жінці за збут психотропів

Під час санкціонованого обшуку працівники поліції вилучили в підозрюваної пакунки з «Альфа-PVP». Зловмисниці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські Святошинського управління поліції викрили жінку, яка займалась незаконним розповсюдженням заборонених речовин. 49-річну уродженку міста Пирятин затримали під час збуту чергової дози психотропу. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисниці вилучили пакунки з «Альфа-PVP», банківські карти, електронні ваги та сім-карти різних операторів мобільного зв’язку.

Наркозбувачку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою жінці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

На час досудового розслідування суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва