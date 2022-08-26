На Сарненщині внаслідок зіткнення мотоциклів загинув пасажир одного з них

Повідомлення про автопригоду в селі Глинне колишнього Рокитнівського району надійшло до поліції вчора, 24 серпня, близько 21 години.



Слідчий слідчого управління встановив, що на автодорозі сполучення “Вежиця- Рокитне-Борове” в селі Глинне унаслідок зіткнення двох мотоциклів «Tekken» та «Skybike», якими керували 31-річний та 20-річний місцеві жителі. 32-річний житель Глинного, не втримався, впав на дорожнє асфальтне покриття, в результаті чого отримав травми несумісні з життям. Керманичі отримали незначні тілесні ушкодження та відмовились від госпіталізації.

Відомо, що учасники ДТП перебували без мотошоломів, а обидва двоколісні транспортні засоби незареєстровані в передбаченому законодавством порядку.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини ДТП та причину зіткнення. В обох водіїв відібрані зразки крові, а мотоцикли — вилучені.

Відділ комунікації поліції Рівненської області