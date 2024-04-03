У Кривому Розі судитимуть 8 учасників злочинної організації, які ошукували громадяні під виглядом букмекерської компанії

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Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та семи учасників злочинної організації за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах  (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені розробили схему шахрайського заволодіння коштами громадян.

Вони облаштували оргтехнікою офіс у центрі м. Кривий Ріг та залучили до роботи 40 операторів.

Представники call-центру створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували розкішне життя та високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії.

Зацікавленим у поліпшенні матеріального становища громадянам шахраї пропонували зробити онлайн-ставки. Після виграшу вони переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку.

Згодом обвинувачені припиняли листування, а гроші перераховували на підконтрольні банківські рахунки.

Встановлено понад 20 потерпілих по всій Україні, серед яких військовослужбовці та волонтери.

Під час проведення понад 30 санкціонованих обшуків у приміщенні офісу, за місцями мешкання та в автомобілях чоловіків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флеш-носії інформації, сім-карти, зброю, чорнові записи зі списками ошуканих громадян та грошові кошти у різних валютах.

Накладено арешт на нерухомість та дороговартісні авто обвинувачених.

Заходи з викриття проводили  прокурори спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників кіберпідрозділу Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури

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