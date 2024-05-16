До 9 років ув’язнення засуджено киянина за зґвалтування неповнолітньої дівчини

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено вирок чоловіку за зґвалтування дівчини, яка не досягла 18-річного віку (ч. 3 ст. 152 КК України).

Наприкінці вересня 2022 року 17-річна дівчина приїхала до Києва в гості до свого знайомого. Ввечері того ж дня її знайомий зустрівся зі своїм другом і вони усі разом продовжили спілкування в квартирі одного з чоловіків в Шевченківському районі столиці.

Надалі, новий знайомий дівчини, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, намагався вступити з нею в інтимний зв’язок проти її волі.

Погрожуючи, зловмисник наніс потерпілій удари в область голови і тулуба, спричинивши їй тілесні ушкодження та зґвалтував дівчину.

Вироком Шевченківського районного суду міста Києва зловмисника засуджено до 9 років позбавлення волі, він перебуває у СІЗО.

Київська міська прокуратура