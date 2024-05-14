Керовані авіабомби рашистів: хто виготовляє та наповнює смертоносну для України зброю

Росія дедалі частіше продовжує застосовувати фугасні авіаційні бомби (ФАБ) на прифронтових територіях, таким чином мінімізує ураження власних літаків українською ППО. Ці бомби зіграли ключову роль у захопленні ворогом Авдіївки: ними росіяни повністю знищили цей населений пункт. Так само ці боєприпаси дозволяють російській армії успішніше просуватися вглиб українських територій.

Фугасні та касетні бомби, які на сьогодні є ключовою загрозою на лінії фронту, наповнені іноземними компонентами. Також росіяни вдосконалили ФАБ-и системами наведення «УМПК» із радіусом дії 40-60 км. Саме завдяки цій системі радянські бомби, які раніше просто скидали з літаків, тепер стали керованими. Наразі відомо про використання УМПК з ФАБ-250, ФАБ-500М-62, ФАБ-1500, РБК-500 та ракетно-бомбовий комплекс Гром-1Е. Медійний проєкт аналітичного центру StateWatch Trap Aggressor вперше публікує дані про виробників та західні компоненти цього виду озброєння.

Знищена Авдіївка. Фото з мережі Internet

ФАБ — фугасні авіаційні бомби, які мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса вибухових речовин у ній становить близько 50% від загальної маси бомби. ФАБ має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд. У назвах ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 число означає вагу авіабомби в кілограмах — 250, 500, 1500 кг відповідно.

УМПК — універсальний модуль планування і корекції, призначений для встановлення на фугасні (ФАБ) та касетні (РБК) авіаційні бомби для збільшення їхньої дальності польоту і точності наведення на ціль. Орієнтовна дальність польоту для ФАБ-500 з УМПК — до 55-60 км.

УПМК, встановлений на ФАБ-500. Зображення з мережі Internet Загальний вигляд конструкції УПМК. Зображення з мережі Internet

Розробником та одним з виробників ФАБ-ів і УМПК є АО «НПО «Базальт» — головне оборонне підприємство росії зі створення та постачання озброєння та боєприпасів для сухопутних військ, яке входить в корпорацію «Ростех». Директор НПО «Базальт» Ніколай Порхачєв до повномасштабного вторгнення очолював інше підприємство держкорпорації «Ростех» з виробництва боєприпасів «Ново-Вятка».

За даними The Guardian, у 2023 році «Базальт» виготовляв 500 одиниць УМПК на місяць.

Крім цього, виробництво УМПК реалізовано на потужностях підприємств, що входять до корпорації «Тактическое ракетное вооружение», у тому числі — АО «ГНПП «Регион». Станом на 2022 рік компанія АО «ГНПП «Регион» мала власні робочі напрацювання та схеми з виробництва УМПК для ФАБ-ів. Керує цим підприємством Ігорь Крилов, який ще в 2019 році вихвалявся використанням зброї їхнього виробництва у Сирії.

Ігорь Крилов, директор АО «ГНПП «Регион».

У вересні 2023 року під час візиту міністра оборони рф Сєргєя Шойгу на одне з підприємств корпорації «Тактическое ракетное вооружение» на відео потрапило виробництво складових частин УМПК.

Скріншот з відео

У січні 2024 року Шойгу показав виробництво ФАБ-1500 з УМПК .

Також до виробництва УМПК залучені десятки інших російських підприємств:

АО «Моріон У» — виробник генератора для УМПК.

— виробник генератора для УМПК. ЗАО «ГЕФЕСТ И Т» виробляє спеціальну обчислювальну підсистему «СВП-24 «Гефест», що встановлюється на окремі літаки-носії УМПК.

виробляє спеціальну обчислювальну підсистему «СВП-24 «Гефест», що встановлюється на окремі літаки-носії УМПК. АО «УПКБ «Деталь» розробляє деталі для УМПК.

розробляє деталі для УМПК. АО «Соединитель» постачає комплектуючі для АО «УПКБ «Деталь».

постачає комплектуючі для АО «УПКБ «Деталь». АО «СКТБ «Курганприбор» — ремонт, обслуговування та відновлення вузлів УМПК.

— ремонт, обслуговування та відновлення вузлів УМПК. АО «ВПК «ШІО Машиностроения» займається збиранням механічних частин УМПК.

займається збиранням механічних частин УМПК. АО «ВНИИР-Прогресс» постачає вироби «Комета-М».

постачає вироби «Комета-М». АО АНПП «Темп-Авиа» та ФАУ «Центральний аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» розробляють технічні рішення, проводять науково-дослідницькі роботи та випробування.

та розробляють технічні рішення, проводять науково-дослідницькі роботи та випробування. АО «Петровский электромеханический завод «Молот» виготовляє складові частини для УМПК, якими обладнані ФАБ-500.

виготовляє складові частини для УМПК, якими обладнані ФАБ-500. АО «Северный пресс» постачає деталі УМПК до ФАБ- 500.

постачає деталі УМПК до ФАБ- 500. ООО «Северный технопарк» залучене до виробництва ФАБ-500 зі встановленим модулем УМПК.

залучене до виробництва ФАБ-500 зі встановленим модулем УМПК. АО «Воскресенский агрегатный завод» здійснює збірку та спорядження авіаційних бомб для АО «ГНПП «Регион» (УПАБ-1500Б-3, КАБ-500-ОД, КАБ-250ЛГ-3, КАБ-500Кр, КАБ-500С-3 та КАБ-1500Кр).

здійснює збірку та спорядження авіаційних бомб для АО «ГНПП «Регион» (УПАБ-1500Б-3, КАБ-500-ОД, КАБ-250ЛГ-3, КАБ-500Кр, КАБ-500С-3 та КАБ-1500Кр). АО «Группа Кремний Зл» — один з основних постачальників електронної компонентної бази для АО «ГНПП «Регион».

— один з основних постачальників електронної компонентної бази для АО «ГНПП «Регион». 929-й Государственьїй летно-испытательньїй центр мо рф им. В.П. Чкалова готує пілотів та спеціалістів по використанню авіабомб з УМПК, здійснення випробувань та доопрацювань.

готує пілотів та спеціалістів по використанню авіабомб з УМПК, здійснення випробувань та доопрацювань. ПАО «ОДК-Сатурн» виробляє двигуни для УМПК з повітряно-реактивним двигуном.

За словами експертів, ряд ключових електронних елементів в керованих бомбах були імпортовані до росії через Китай, Таїланд і Туреччину. Trap Aggressor отримав унікальні відомості про наповнення УМПК західними компонентами. На жаль, росіяни у багатьох з них затерли поверхню або ж залили її лаком, щоб унеможливити їх ідентифікацію.

Електронні компоненти, ідентифіковані у блоці УМПК ФАБ-500М62

Найменування Виробник, країна виробника Країни основних поставок до рф Буфер Texas Instruments, США КНР, Таїланд, Туреччина Трансивер Maxim Integrated, США КНР, Таїланд Реле середньої потужності AXICOM – TE Connectivity, Швейцарія КНР, Таїланд, Південна Корея Модуль понижуючий з регулюванням струму та напруги XLSEMI, КНР КНР, Таїланд Діод Шотткі Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd., КНР КНР Кварц CTS Corporation, США КНР, Таїланд Інерційна система (акселерометр) MT Microsystems Co., Ltd., КНР КНР ММГ (МЕМС) Гіроскоп MT Microsystems Co., Ltd., КНР КНР Кварцовий резонатор YXC (Shenzhen Yangxing Technology Сo., Ltd), КНР КНР Мікроконтролер STMicroelectronics, Швейцарія КНР MOSFET транзистор Din-Tek, Японія КНР

Крім цього, у виготовленні УМПК використовуються мікросхеми драйвера RS-232 виробництва Sipex Corporation (США) та конвертери протоколів RS-845/RS-422 виробництва Analog Devices (США).

В модулі також присутня супутникова навігаційна система «Комета-M», виробництва АО «ВНИИР-Прогресс», що входить до групи компаній сербського проросійського політика Ненада Поповича.

АО «ВНИИР-Прогресс» безпосередньо імпортує основні компоненти для виробництва модулів «Комета-М».

За даними Trap Aggressor, у вересні 2023 року компанія імпортувала з КНР та Туреччини програмовані вентильні матриці Altera на загальну суму понад $500 тис. Постачальники — Xiefeng HK Int L Electronics LTD та Alfatrex Dis Ticaret Limited Sirketi. «ВНИИР-Прогресс» також імпортував з Індії продукцію Taoglas на $100 тис. Постачальник — компанія SI2 Microsystems Private Limited, яка нещодавно потрапила під санкції США та ЄС.

«Комета-М» також застосовується у російському виробництві Shahed, про що Trap Aggressor розповідав раніше.

Росія постійно вдосконалює власне виробництво зброї, якою системно знищує українські населені пункти. Тим не менш, країна-агресорка досі не може самостійно виготовляти більшість електроніки, без якої виробництво озброєння неможливе. Ми закликаємо уряди США і ЄС внести ці компанії до санкційних списків та унеможливити обхід санкцій ворогом через треті країни.

Авторка: Інна Попович, журналістка-розслідувачка

Джерело: Trap Aggressor