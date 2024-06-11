У військкоматі оприлюднили свою версію бійки між медиками та військовими ТЦК в Одесі

В Одеському обласному ТЦК та СП стверджують, що бійка між працівниками “швидкої” та військовими сталася через затримання медиків і бажання колег їм допомогти.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП у соцмережах.

У військкоматі пояснили, що інцидент стався біля Київського РТЦК та СП Одеси.

За словами військових, все почалося з того, що 11 червня мобільна група ТЦК та поліції проводила перевірку облікових документів у громадян. Один з чоловіків “відмовився надати документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи”. У зв’язку з цим поліцейські разом з військовими здійснили його адміністративне затримання і доставку до Київського РТЦК “для оновлення облікових даних”.

Після цього, приблизно за годину, до військкомату приїхала “швидка”, яку в ТЦК назвали “групою людей у медичному одязі”.

Медики сказали, що прибули на виклик затриманого чоловіка та наполягли на його госпіталізації. Але в ТЦК відповіли, що військовозобов’язаний уже пройшов військово-лікарську комісію, і вона відповідних проблем зі здоров’ям не виявила. Ще вони звинуватили “швидку” в тому, що вона насправді прибула для того, щоб “допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком ВЛК”.

Окрім того, кажуть військові, медики нібито відмовилися надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я.

За словами представників Київського РТЦК, вони викликали на місце інциденту поліцію, їй працівники “швидкої” нібито теж не показали документи, а тому були “затримані для надання пояснень”.

Після цього, кажуть в ТЦК, затримані медики зателефонували на лінію 103 та повідомили про силове утримання представників екстреної служби посадовими особами ТЦК.

Дослівно у заяві ТЦК: “Ця інформація була швидко поширена сумнівними телеграм-каналами. На місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби”.

У військкоматі стверджують, що наразі бійку розслідують правоохоронні органи, а керівництво Одеського ТЦК та СП з ними співпрацює і “сприяє висвітленню інциденту”.

Як раніше повідомлялося, в Одесі виник конфлікт та бійка біля Територіального центру комплектації та соціальної підтримки між медиками “швидкої” та працівниками ТЦК.

Місцеві журналісти кажуть, що бригада медиків одеської “швидкої” прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які начебто побажали “негайно мобілізувати їх в армію”.

Як повідомили ЗМІ, пізніше колеги фельдшерів з’їхалися на “швидких” з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. Сталося кілька бійок між медиками та військовими. // УП