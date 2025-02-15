Поліція Київщини встановлює обставини загоряння автівок у Бучанському районі (фото)

Вогнем пошкоджено три автомобілі. Внаслідок події потерпілих немає.

Сьогодні, 15 лютого близько 07:00 ранку до поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що в селі Чайки на паркувальному майданчику горить автомобіль.

Правоохоронці встановили, що відбулося займання транспортного засобу Toyota, надалі вогонь перекинувся ще на два автомобілі, що були припарковані поруч. Пожежу ліквідовано.

На місці події продовжують працювати група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та рятувальники.

За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі зʼясовуються обставини пожежі та встановлюються власники автівок.

Відділ комунікації поліції Київщини