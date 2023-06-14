За заволодіння 223 тис. бюджетних гривень на будівництві кладовища судитимуть підрядника
Перечинський відділ Ужгородської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства за фактами заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачений неправомірно заволодів бюджетними коштами в розмірі майже 223 тис. грн, виконуючи роботи з будівництва кладовища в с. Тур’я Ремета. Підрядне підприємство виконало роботи не в повному обсязі та завищило їх вартість. Відповідно, недостовірні дані директор підприємства вніс і в будівельну документацію, на підставі якої замовник проводив розрахунок із підрядником.
Водночас прокуратура пред’явила позов до директора підприємства щодо стягнення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на користь Тур’є-Реметівської сільської ради. Прокурор просить Перечинський районний суд розглянути позовну заяву разом із обвинувальним актом. У провадженні вже призначена дата підготовчого судового засідання.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратуриTweet