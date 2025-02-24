Поліція Мукачева затримала групу осіб за хуліганський напад на двох чоловіків

23 лютого на лінію «102» звернулася мешканка села Нове Давидково Мукачівського району, яка повідомила, що двоє невідомих чоловіків приїхали до них додому та побили її чоловіка і його товариша. Після цього сіли в автомобіль та поїхали в невідомому напрямку. Також жінка зазначила, що у нападників у руках була зброя.

Співробітники поліції негайно відреагували на повідомлення та, за наданим орієнтуванням, розпочали пошуки зловмисників.

Останніх наздогнали в Мукачеві на вулиці Автомобілістів. Нападниками виявилися двоє 29-річних мешканців села Ракошино. У їх автівці поліцейські виявили пістолет – попередньо стартовий, та биту. Речові докази вилучено.

Підозрюваних у хуліганському нападі слідчі затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Потерпілі чоловіки після медобстеження були відпущені додому. Поліція наразі встановлює причини та всі обставини конфлікту.

За даним фактом слідчі Мукачівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, терміном від 3 до 7 років.

У поліції готують матеріали для повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Поліція Закарпатської області