На Закарпатті судитимуть злочинну групу, яка за $3 тис. сприяла незаконному перетину кордону ухилянтами

В кінці лютого цього року оперативники відділу міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, у співпраці зі слідчими та співробітниками Чопського прикордонного загону, заблокували в регіоні черговий канал, через який зловмисники намагалися переправляти за кордон чоловіків, що підлягають мобілізації.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до схеми причетні двоє закарпатців – 33-річний організатор з Тячівщини та його 34-річний спільник з Хустщини. Маршрут для незаконного перетину вони проклали у межах Берегівського району, поблизу прикордонного села Астей. Коштувала втікачам така послуга 3 тисячі доларів США. Переправники доставляли клієнтів у максимальній близькості до лінії кордону та надавали чіткі вказівки щодо подальших дій.

Поліцейським вдалося затримати 34-річного провідника разом із клієнтом саме під час спроби переправити останнього до сусідньої Угорщини. Одразу після цього було затримано й організатора злочину.

Станом на сьогодні у кримінальному провадженні проведено всі необхідні слідчі дії та зібрано достатньо доказів. Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, сформували обвинувальний акт та скерували його разом з матеріалами справи для судового розгляду. Обвинуваченим у незаконному переправленні осіб через держкордон інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Поліція Закарпатської області