«Укрзалізниця» викрила у себе схему неправомірного преміювання працівників — збитки сягнули понад ₴9 млн.

Укрзалізниця викрила схеми розкрадання коштів у структурних підрозділах шляхом преміювання працівників за роботи, які вони фактично не виконували. Матеріали перевірок скеровано до правоохоронних органів.

Так, апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» задокументовано схему розкрадання коштів шляхом неправомірного нарахування та виплати заробітної плати, заохочувальних виплат та виплати винагороди співробітникам. Компанії було завдано збитків на суму більше 3,8 млн грн.

Перевірка ще одного структурного підрозділу в поточному році зафіксувала незаконне списання 5,5 млн грн.

Враховуючи те, що в діях відповідальних осіб також вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, матеріали перевірки скеровано до правоохоронних органів для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.

Розпочата чергова перевірка з аналогічних питань.

АТ «Укрзалізниця»