Полиция охраны задержала грабителей, которые ворвались в дом и избили николаевца с инвалидностью

В Николаеве 9 декабря полицейские охраны разыскали по «горячим следам» и задержали грабителей.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

В 18:50 в полицию сообщили, что в Центральном районе соседи слышат драку и крики о помощи.

— Мы зашли в частный дом. Увидели разбитое окно. В комнате сидел владелец весь в крови. Возле него жена оказывала ему первую помощь, — рассказывает сержант полиции Александр Ильчук.

Пообщавшись с пострадавшим, который оказался инвалидом второй группы, полицейские охраны выяснили:

— Он рассказал, что трое неизвестных перелезли через забор и, разбив окно, проникли в жилище. Пока его жена была в ванной комнате, а мать ушла к соседям, мужчину избили. Забрали тюнер, кабеля, утюг, сковородки. Не найдя денег, забрали карточку. Также пытались похитить телевизор, но когда услышали, как жена вызывает полицию, убежали, — рассказывает старший сержант Игорь Ильчук.

Обойдя территорию, наряд реагирования заметил мужчину с тюнером. Он признался в преступлении и рассказал, где живут его сообщники. Сначала задержали второго подозреваемого, а затем и третьего из злоумышленников.

— Они нам должны были вернуть 100 гривен! Мы вечером выпивали, поговорили, собрались и пошли на дело. Чего ждать? — признаются задержанные.

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Среди задержанных двое братьев, также двое из подозреваемых ранее судимы. // Преступности.НЕТ