Поліція оперативно затримала злодія, який викрав $15 000 та €5 000 з магазину на Прикарпатті

Фігурант, пошкодивши замок, проник в приміщення магазину, вчинив крадіжку та утік. Правоохоронцям знадобилося лише кілька годин, щоби встановити особу зловмисника та затримали його.

3 травня надійшло повідомлення на лінію «102» від 49-річної мешканки Косова. Жінка повідомила, що невідомі особи проникли в приміщення її магазину та вчинили крадіжку заощаджень, а саме 15000 доларів США та 5000 євро.

На місце одразу виїхала слідчо – оперативна група. Правоохоронці встановили, що зловмисник проник в приміщення шляхом пошкодження врізного замка вхідних дверей та підбору ключа до колодки. З місця події також вилучили сліди пальців рук з вхідних дверей та стелажу, де зберігались кошти, недопалки від сигарет.

В ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів косівські поліцейські за лічені години встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, раніше судимий за майнові злочини. Чоловіка затримали за місцем проживання.

Під час огляду його помешкання виявлено та вилучено валюту, а також мопед «Hornet», який чоловік придбав за частину викрадених коштів. Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Слідчі повідомили йому про підозру, невдовзі суд обере запобіжний захід.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, незалежно від розміру вчиненої крадіжки, міра покарання обирається найсуворіша, оскільки під час воєнного стану прирівнюється до скоєння тяжкого злочину.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини