Поліція Полтавщини затримала чоловіка, який намагався спалити родичку

До відділу №1 (м.Глобине) Кременчуцького районного управління поліції 19 жовтня, близько 15:00, надійшла інформація від громадян про отримання опіків мешканкою одного із сіл Глобинщини. Поліція розпочала досудове розслідування.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Правоохоронці встановили особу потерпілої. Нею виявилася місцева мешканка, 1975 року народження. Жінку з опіками тіла госпіталізованого до місцевої лікарні. За інформацією медиків, стан жінки середньої тяжкості.

Сергій Джулай, начальник відділу №1 (м.Глобине) Кременчуцького районного управління поліції, повідомив:

«Отримавши повідомлення про злочин, на місце події прибули поліцейські спільно з окружним прокурором. У ході проведення першочергових слідчих та оперативних заходів встановлено, що до злочину причетний родич потерпілої, 1996 року народження. За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи в стані сп’яніння, облив потерпілу бензином та підпалив. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочате досудове розслідування за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького РУ

поліції Полтавщини)