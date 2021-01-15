Полиция пришла с обыском к начальнику управления капстроительства Николаева

В Николаеве в пятницу, 15 января, сотрудники полиции проводят следственные действия в управлении капитального строительства городского совета и по месту жительства фигурантов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в областной прокуратуре.

Сотрудники управления пришли в управление капстроительства с санкционированными судом обысками в рамках уголовного производства по статье 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Чиновников подозревают в хищении средств при обустройстве детских садов и семейных амбулаторий.

Также полицейские пришли и по месту жительства начальника управления Григория Патоки, но домовладелец решил сделать вид, будто дома никого нет. Чтобы избежать вероятной потери возможных доказательств сотрудники полиции приняли решение выломать дверь в жилище.

Сотрудники управления защиты интересов общества и государства Нацполиции и следственного управления ГУ Нацполиции продолжают проводить следственные действия.

Как известно, выходец из полиции в звании полковника Григорий Патока появился в структуре городского УКСа в 2018 году, когда его назначили заместителем директора управления. Несколько собеседников издания тогда подтвердили, что этого человека связывают со «смотрящим» Дмитрием Коссе.

В 2019 года Григория Патоку Александр Сенкевич назначил руководителем УКСа.

Стоит отметить, что в декларации о доходах за 2019 год Григорий Патока вообще не указал какой-либо недвижимости, которая есть у него в наличии, или которой он пользуется.

Напомним, 28 декабря сотрудники полиции проводили следственные действия в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по делу о ремонте в сквере имени Александрова возле корпуса НУК в Заводском районе. Также о подозрении объявили начальнику управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья. Чиновнику вменяют совершение преступления по части 1 статьи 367 УК Украины («Служебная халатность»).