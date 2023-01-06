Жителя Запоріжжя затримано за вчинення фізичного насильства у родині. Його 8-річного сина госпіталізовано

Учора, 4 січня, на спецлінію 102 звернулась небайдужа жінка, яка повідомила, що її родич протягом останніх двох років чинить насилля над власними дружиною, донькою та особливо – 8-річним сином.

Слідчо-оперативна група відділу поліції № 6 (Запорізький) разом з тимчасово виконуючою обов’язки начальника ювенальної превенції Запорізького РУП прибули за місцем мешкання родини для з’ясування обставин.

Поліцейські встановили, що 30-річний чоловік під час чергового конфлікту побив свого малолітнього сина. Дитину з тілесними ушкодженнями голови й тулуба госпіталізовано до лікарні.

Батька затримано на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як пояснює матір, чоловік часто поводиться досить агресивно і, як правило, всі конфлікти завершуються застосуванням фізичної сили до неї та дітей. За допомогою до поліції та інших органів вона не зверталась у зв’язку з тим, що перебуває на повному фінансовому утриманні чоловіка.

Наразі слідчий під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури вже повідомив чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області