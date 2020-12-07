До 9 років позбавлення волі за незаконний обіг канабісу в особливо великих розмірах засуджено двох мешканців Сватівщини

Луганська обласна прокуратура добилася у суді покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією 1/2 частини майна двом мешканцям Сватівського району, які обвинувачувалися у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою

групою осіб (ч. 3 ст. 307 КК України).

Стороною обвинувачення доведено, що двоє чоловіків, за попередньою змовою між собою, виготовляли та зберігали з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, – канабіс. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання наркоторговців виявлено та вилучено майже 12 кг канабісу, що відноситься до особливо великих розмірів.

Наркотичний засіб був у подрібненому стані, розсипаний у ємності та готовий до реалізації.

Під час судового розгляду прокурор у справі просив суд прийняти до уваги небезпечні наслідки для здоров’я та життя людей від поширення наркотиків та наркотичних засобів.

Колегія у складі трьох суддів Сватівського районного суду Луганської області, ретельно дослідивши матеріали та врахувавши особливу тяжкість інкримінованого обвинуваченим злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, погодилася з доводами сторони обвинувачення.

Водночас обвинувачені свою вину у вчиненні злочину категорично заперечують.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури