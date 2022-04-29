Жителя Вінниччини підозрюють у вбивстві та розбійному нападі на жінок

Слідчі зібрали докази причетності 47-річного чоловіка до загибелі житомирянки та тяжкого отруєння її подруги для заволодіння їх цінними речами. Нині підозрюваний перебуває під вартою. Триває досудове розслідування.

У середині вересня 2018 року вранці до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про виявлення на вулиці тіла 32-річної жінки, яка померла ще до приїзду «швидкої». Слідів насильницької смерті попередньо не виявили, тож тіло направили для проведення судово-медичної експертизи. Тут же у напівсвідомому стані знаходилась і 41-річна місцева жителька, яку ушпиталили до реанімаційного відділення лікарні.

За висновками експертів, причиною загибелі молодшої з жінок та критичного стану старшої стало потрапляння до організмів сильнодіючого медичного препарату.

У рамках розпочатого досудового розслідування поліцейські встановили, що увечері попереднього дня жінки відпочивали в одному з розважальних закладів обласного центру. Там з ними познайомився чоловік, який запропонував піти в інше кафе. Дорогою він пригостив жінок кавою. Як нині встановлено – чоловік додав у напої заздалегідь заготовлений медичний препарат. Унаслідок цього одна з подруг знепритомніла, а інша – померла.

В обох жінок невідомий відібрав золоті сережки, ланцюжки, обручки та інші ювелірні прикраси, а також мобільні телефони та деякі інші речі. Загальна сума завданих збитків склала близько 47 тисяч гривень.

Правоохоронці провели кропітку роботу по встановленню причетного до подій чоловіка та його розшуку. Врешті поліцейські натрапили на слід 47-річного уродженця Вінниччини. Зібрані у ході досудового розслідування докази допомогли засвідчити його причетність до вказаних подій.

29 квітня слідчі Слідчого управління за погодженням з Житомирською окружною прокуратурою оголосили йому про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, замаху на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів та розбійному нападі з метою заволодіння чужим майном із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (п. 6 ч. 2 ст. 115, п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Чоловік знаходиться під вартою. Нині у м. Києві триває судовий розгляд, у якому він обвинувачений у грабежі та замаху на вбивство, учинених близько року тому.

Відповідно до чинного законодавства йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області