Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї та затримала учасників ОЗГ (фото, відео)

Правоохоронці встановили, що до торгівлі зброєю та боєприпасами причетні троє мешканців Івано-Франківщини та мешканець Дніпропетровської області. Слідчі задокументували, що за пів року фігуранти збули цілий арсенал озброєння.

На Прикарпатті поліцейські провели масштабну операцію, в результаті якої викрили та затримали організовану групу. Фігурантам – 20, 21 та 22 та 32 роки.

Поліцейські задокументували декілька фактів збуту, під час яких ділки продали 17 бойових гранат, 4 гранатомети, кулемет ПКМ, 2 автомати Калашникова, декілька тисяч набоїв різних калібрів та інше. Вартість озброєння та вибухових засобів сягає близько мільйона гривень. Завдяки злагодженій роботі слідчих Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції та СБУ усю зброю вилучено.

За участі спецпідрозділів поліції Івано-Франківської та Дніпропетровської областей, поліцейські провели понад 10 обшуків за місцями проживання спільників та в їхніх транспортних засобах. Під час обшуків також вилучили мобільні телефони, банківські картки, запали до ручних гранат та револьвер.

У результаті спецоперації чотирьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм уже оголошено про підозру у вчиненні злочинів у складі організованої групи, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Суд обрав усім запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття встановлює джерело походження зброї та інших осіб, причетних до її незаконного обігу.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини