За зґвалтування дитини мешканець Білгород-Дністровського району проведе за ґратами 12 років

За принципової позиції прокурорів Білгород-Дністровської окружної прокуратури 33-річного мешканця Білгород-Дністровського району визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини.

Вироком Білгород-Дністровського міськрайонного суду зловмисника засуджено до 12 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 152 КК України).

Доведено, що у жовтні минулого року чоловік, застосовуючи фізичну силу, вчинив дії сексуального характеру стосовно своєї 13-річної падчерки.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури