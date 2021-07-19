Полиция расследует незаконную реализацию вакцин Pfizer в Киеве

Национальная полиция Украина расследует дело незаконной реализации вакцин от коронавируса Pfizer-BionTech в Киеве.

Об этом говорится в ответе на запрос журналиста УНН.

“Установлено, что следственным отделом Голосеевского районного управления полиции ГУНП в Киеве, осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, в фабуле которого говорится о реализации вакцины “Pfizer-BionTech”, — говорится в ответе.

7 июля Министерство здравоохранения сообщило, что инициировало служебное расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer в одной из частных клиник Киева. По информации, распространенной СМИ, речь шла о незаконной продаже вакцин в клинике “Verum Expert Clinic”. Отмечалось, что пользователи социальных сетей начали публиковать фотографии их вакцинации вакциной Pfizer с упоминанием столичной клиники.

Добавим, что в ответе на запрос УНН отмечается, что досудебное расследование относительно совершения уголовных преступлений должностными лицами Verum Expert Clinic не производится. Полиция также сообщает, что отдельная информация о причастности юридических лиц к совершению правонарушения не обобщается, и учеты не ведутся.

“Согласно сведениям Единого реестра по состоянию на 14.07.2021 следователями НПУ досудебное расследование по уголовных производствах, в фабуле которых говорится о совершении уголовного нарушения должностными лицами ”Verum Expert Clinic“ не осуществляется”, — отметили в ответе.

Стоит отметить, что клиника Verum Expert Clinic расположена в Голосеевском районе города Киева по адресу: ул. Демеевская, 13, 3, Голосеевский проспект, 46Б.

Поэтому УНН предполагает, что расследование полиции связаны с событиями с Verum Expert Clinic, о которой ранее писали СМИ. В частности, речь идет о совпадении территориального расположения райотдела и частной больницы. В то же время, в ответе на запрос отказались сообщать детали в интересах следствия.

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15 июля в Харьковской области из-за нарушения при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer было испорчено около 10 тыс. доз вакцин.

Министерство здравоохранения проверяет наличие нарушения холодовой цепи при транспортировке вакцины.

В тот же день в Минздраве заявили, что в Украине увеличили сроки хранения вакцины Pfizer.