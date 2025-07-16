Поліція розслідує обставини наруги над могилами діячів хасидського руху в Чорнобилі

Сьогодні, 15 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території старого кладовища у місті Чорнобиль вчинено наругу над похованнями.

Правоохоронці Чорнобильського відділення поліції провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що замки до двох огелів видатних діячів хасидського руху, було зламано, спалено «квітлах» та ймовірно викрадено молитовні книги, які зберігалися всередині.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над місцем поховання (ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України). В рамках досудового розслідування встановлюються обставини події та особи, причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Поліція Київської області