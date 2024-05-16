Поліція розслідує обставини загоряння автівки у Вінниці (фото)

14 травня близько третьої години ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 35-річного чоловіка про те, що горить його автомобіль Toyota Venza, який він залишив у дворі будинку по вулиці А. Заболотного. Поліцією розпочато кримінальне провадження.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Вінницького райуправління та рятувальники.

За попередньою інформацією слідства, причиною займання автомобіля міг стати підпал.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до цього правопорушення.

Наразі слідчі Вінницького райуправління поліції проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). За таке правопорушення передбачено покарання – до десяти років позбавлення волі. В рамках розслідування кримінального провадження поліцією встановлюються усі обставини та причини події.

Відділ комунікації поліції Вінницької області