Зловмисниці, яка за $6 тис. обіцяла «вирішити» питання отримання житла для переселенки, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру громадянці за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття посадовими особами КМДА рішення щодо надання соціального житла.

Заявниця, переїхавши з міста Стаханов Луганської області в Київ, як ВПО, вирішила подати документи для отримання житла відповідно до програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 2022 – 2024 роки.

Під час оформлення документів на житло заявниця познайомилась з жінкою, яка представилась співробітницею КМДА і запропонувала за $6 тис. прискорити видачу ордеру на житло.

Під час передачі та отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі $3 тис. зловмисницю затримали.

Київська міська прокуратура