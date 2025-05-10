Поліція розслідує побиття чоловіка в приміщенні ТЦК у Харкові

Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Поліція розслідує заяву про побиття чоловіка в приміщенні ТЦК у Харкові. За фактом інциденту між співробітниками ТЦК та чоловіком в Індустріальному районі слідчі відкрили кримінальне провадження, передає обласна поліція.

Вчора, 9 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка. Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесного конфлікту.

Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. // LB.ua