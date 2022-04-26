Поліція встановила особу, підозрювану у замаху на вбивство чоловіка в Кременчуці

За підозрою у замаху на вбивство мешканця Кременчука затримано 43-річного місцевого чоловіка. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

До Кременчуцького районного управління поліції 25 квітня, близько 14:20, надійшла інформація від очевидців, що у Кременчуці, поблизу одного із магазинів на проспекті Лесі Українки, чоловік отримав ножове поранення.

Слідчо-оперативна група поліції та патрульні, які негайно прибули на місце події, встановили обставини злочину та особу, імовірно причетну до його вчинення.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«За попередньою версією слідства, між місцевими жителями виник конфлікт, під час якого 43-річний чоловік спричинив ножове поранення 36-річному містянину. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі особу, яка вчинила кримінальне правопорушення затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення судом вини затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького районного управління

поліції та Слідчого управління ГУНП)