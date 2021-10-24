Поліція встановила підозрюваного у викраденні коштів з підприємства у Гайсинському районі

22 жовтня до Відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції надійшла заява про викрадення 194 тисяч гривень з каси підприємства у м. Бершадь, яке займається перевезеннями.

У ході проведення оперативно-пошукових заходів працівники поліції встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину. Ним виявився 28-річний місцевий житель, який працював на цьому ж підприємстві.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення). Зловмиснику загрожує до 6-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

За матеріалами Гайсинського районного управління поліції