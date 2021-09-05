Поліція встановлює обставини подвійного вбивства у Житомирі 36-річної жінки та її 13-річної доньки

4 вересня близько 14 години до поліції надійшло повідомлення від рятувальників, що після ліквідації пожежі у квартирі 5-поверхівки в обласному центрі виявлено тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті. Триває з’ясування всіх обставин та встановлення причетних осіб.

На місце події виїхали та продовжують працювати слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Житомирського райуправління поліції.

Наразі з’ясовано, що загиблими є 36-річна житомирянка та її 13-річна донька, які проживали у цьому помешканні. Під час огляду тіл обох фахівці зафіксували поранення. Причини смерті жінки та дитини встановлять судово-медичні експерти.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб; малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Нині тривають слідчо-розшукові заходи поліції для встановлення обставин події та осіб, причетних до тяжкого злочину.

Відділ комунікації поліції Житомирської області