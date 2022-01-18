Поліція встановлює обставини смерті чоловіка у Миргородському районі Полтавщини

До Миргородського райвідділу поліції, 16 січня, близько 14-ї, надійшло повідомлення про виявлення тіла людини в лісопосадці, між селами Шахворостівка та Кибинці Миргородської тергромади.

Сергій Сергієнко, т.в.о. начальника Миргородського районного відділу поліції, повідомив:

«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти, обласна експертно-криміналістична лабораторія, оперативні працівники та поліцейські офіцери Миргородської тергромади. Після проведення першочергових оперативно-слідчих дій було встановлено, що загиблий – 46-річний житель Ромоданівської тергромади Миргородського району. Під час огляду судові експерти виявили на тілі чоловіка тілесні ушкодження, несумісні із життям. Для встановлення причини смерті загиблого призначено судово-медичну експертизу».

За даним фактом слідчим підрозділом Миргородського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У кримінальному проваджені призначено ряд судових експертиз. На даний час тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до особливо тяжкого злочину та обставини його вчинення.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)