Поліція встановлює обставини нападу антисемітів на членів релігійної громади в Оболонському районі столиці

Про подію правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж.

Згідно із оприлюдненим дописом, група невідомих молодиків, перебуваючи біля будівлі синагоги, почали викрикувати антисемітські гасла, демонструвати нацистські вітання й в подальшому застосували газ дративлівоі дії проти одного із членів громади.

Наразі за вказаним фактом триває перевірка, поліцейські встановлюють всі обставини події, а також її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Києва