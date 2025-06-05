Поліція встановлює обставини підпалу транспортних засобів у Полтаві

До Полтавського районного управління поліції 5-го червня близько 2:20 надійшло повідомлення від рятувальників про загоряння автомобіля на території одного із комунальних підприємств на території Шевченківського району Полтави. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що здійснено підпал мотоцикла Harley-Davidson та автомобіля Land Rover, внаслідок чого транспортні засоби пошкоджено вогнем.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини цієї події та причетних до правопорушення осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського районного управління поліції)