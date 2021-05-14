Вчиняли розбійні напади та вбили людину — на Харківщині засуджено шість осіб

За підтримання публічного обвинувачення Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області Первомайський міськрайонний суд Харківської області визнав винними шість осіб за фактом скоєння організованою групою розбійних нападів, умисного вбивства вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також за придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, у 2016 році шестеро чоловіків у с. Маховик Красноградського району Харківської області з метою здійснення розбійного нападу проникли у дім чоловіка, який займався підприємницькою діяльністю, у якому знаходилася літня жінка — мати потерпілого. Так, двоє з нападників вирішили вбити мати бізнесмена, щоб остання не привертала уваги. Заволодівши грошовими коштами у сумі 25 тисяч гривень бандити покинули домоволодіння.

Надалі у тому ж 2016 році чоловіки проникли у дім, який знаходиться в с. Петропілля Лозівського району Харківської області. На момент повернення сім’ї додому зловмисники зненацька здійснили напад на родину, спричинивши їм тілесні ушкодження, та заволоділи грошовими коштами в сумі 45 тисяч гривень та ювелірними прикрасами, спричинивши майнову шкоду на загальну суму близько 80 тисяч гривень.

Крім того, двоє засуджених обвинувачувались у придбанні та зберіганні бойових припасів за місцем свого мешкання без передбаченого законом дозволу, а саме: обрізу одноствольної гладкоствольної мисливської рушниці 16 калібру, моделі «ЗК» та 2 корпусів ручної осколкової гранати Ф-1 та 2 підривачів до ручної гранати типу УЗРГМ-2.

У ході підтримання публічного обвинувачення, у судових дебатах прокурор орієнтував суд на призначення двом засудженим, які скоїли вбивство та розбійні напади, максимально можливу міру покарання у виді довічного позбавлення, а організатору організованої групи – 15 років позбавлення волі.

Так, рішенням суду організатор розбійної групи отримав 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, двоє чоловіків, які здійснили вбивство літньої жінки, отримали 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна та інші три нападники отримали по 9 років 6 місяців, 9 років та 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час, вирок суду не набрав законної сили.

Триває строк на апеляційне оскарження. Первомайським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області готується відповідна апеляційна скарга.

Харківська обласна прокуратура