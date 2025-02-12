Поліція встановлює обставини вибуху в Ужгороді

Сьогодні вранці близько 6-ої години на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки міста Ужгород, про те, що вона почула в подвірʼї сильний звук вибуху.

На місце негайно прибули співробітники поліції. Під час огляду було виявлено пошкодження на вікнах та фасаді багатоквартирного будинку.

Із залученням вибухотехнічної служби поліції вдалося встановити, що всередину металевої труби, яка розташована на подвірʼї, було закладено вибухову суміш. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Наразі на місці події тривають першочергові слідчі дії. Оперативники займаються пошуком зловмисника.

Поліція Закарпатської області