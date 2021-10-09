Проплачені «тітушки» намагалися штурмувати будинок Порошенка, але втрутилися ветерани АТО

В Козині під Києвом кілька десятків молодиків почали прориватися у будинок п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомила народний депутат від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко.

«Тітушки, яких вночі набирали в соцмережах на проплачені „акції“, почали прориватися в будинок Петра Порошенка», — написала вона.

За словами Геращенко, до акції залучили неповнолітніх.

За інформацією поліції, опівночі в селі Козин почалася «мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні».

Між учасниками акції почався словесний конфлікт, який поліціянти швидко припинили.

В Козин прибуло понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.

Колишній радник Порошенка Юрій Бірюков опублікував фото і повідомив, що «вартує такий захід 500−600 гривень за тушку, оплачено 3 години, розрахунок після закінчення».

Ветеран АТО Олексій Петров звернувся у соцмережі підтримати поліціянтів, які працюють в Козині.

«З 2017 роки не одягав бронік. Відвик. Розклад такий. Найнята Банковою тітушня з залізом. І газом. До ночі буде більше. Вночі темно, саме час. Тому, якщо є броня, надягайте. Якщо немає, прикриємо.

Потрібна підтримка. Чоловіки. … Також потрібні заряджені повербанки, вода, бутерброди. Але підтримка суміжних підрозділів. Локація! Козин, магазин Козачок», — написав Петров.

В поліції повідомили, що стежать за тим, щоб дії учасників мітингу проходили в рамках закону. Правоохоронці продовжують забезпечувати громадський порядок та безпеку.

Станом на 19:30 суттєвих порушень правопорядку не виявлено. Неодноразово учасники акції пробували розпочати штовханину, яку поліцейські одразу припиняли, добавили в поліції. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»