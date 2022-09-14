На Закарпатті співробітницю університету судитимуть за протиправне зберігання та вирощування наркотиків

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно працівниці одного з університетів краю за фактами незаконного придбання та зберігання канабісу у великих розмірах, а також незаконного посіву та вирощування конопель (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що за місцем свого проживання в Мукачеві обвинувачена зберігала більше пів кілограма канабісу для власного використання. Крім того, на початку лютого через мережу Інтернет придбала насіння та вирощувала на подвір’ї будинку рослини коноплі. Усе це правоохоронці виявили та вилучили під час санкціонованого обшуку житла закарпатки у липні поточного року.

Подальший розгляд провадження здійснюватиме Мукачівський міськрайонний суд. У разі доведення вини особи їй може загрожувати штраф, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури