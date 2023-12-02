Поліція встановлює особу шахрая, який ошукав мешканку Баштанщини на понад ₴33 тисячі з неіснуючим авто

До відділу поліції № 1 Баштанського районного відділу звернулась 28-річна мешканка Новобузької громади, що невідома особа шляхом обману у мережі інтернет заволоділа її коштами.

Жінка розповіла поліцейським, що на сайті оголошень її зацікавила об’ява про продаж легковика. Після чого вона зателефонувала на мобільний номер, що був зазначений в оголошенні. Домовившись із продавцем, який запевнив, що доставить транспортний засіб після оплати завдатку, потерпіла декількома платежами перерахувала 33 тисячі 200 гривень на банківський рахунок. Але співрозмовник не виконав обіцяне та перестав виходити на зв’язок.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Шановні громадяни! Поліція вкотре закликає вас бути обережними при здійсненні покупок в інтернеті. Використовуйте перевірені інтернет-майданчики, адміністратори яких можуть гарантувати вам повернення коштів, у разі, якщо товар не буде відправлено або ж він буде неналежної якості. Якщо ж ви користуєтеся послугами невідомого інтернет-магазину, тоді обов’язково вивчіть відгуки про продавця та купуйте товари тільки з накладеним платежем – сплачуйте вартість товару після отримання та огляду.

Якщо ж ви або ваші рідні, близькі, друзі чи знайомі все-таки стали жертвами аферистів, негайно телефонуйте 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області