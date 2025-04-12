Поліція встановила причетних до викрадення та погроз вбивством жителю Житомирського району

Правоохоронці відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 розшукали та повідомили про підозру двом жителям Новогуйвинської громади, які силоміць вивезли в поле односельця, спричинили йому тілесні ушкодження та погрожували вбивством.

Поліцейські встановили, що 6 квітня потерпілий прийшов в гості до знайомого. Там зустрів двох нетверезих односельців, віком 22 та 28 років. Між чоловіками виник конфлікт на підґрунті давньої неприязні. Вони кілька разів вдарили потерпілого, силою заштовхали до багажника автомобіля та вивезли в поле за селом.

Там чоловіки примусили бранця копати яму, а коли той намагався чинити опір, знову побили. Після цього один з нападників приставив до шиї односельця лопату та пригрозив позбавити його життя. Зрештою зловмисники поїхали, залишивши потерпілого в полі. Той, оговтавшись, звернувся до поліції.

Оперативники кримінальної поліції розшукали причетних до події за місцем проживання. Чоловіки визнали свою провину та пояснили, що таким чином хотіли провчити односельця за давні образи.

Згідно з висновками експертів тілесні ушкодження, спричинені чоловіку, належать до категорії легких.

Відтак 10 квітня слідчі відділу поліції №1 Житомирського райуправління №1 повідомили обом фігурантам про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) КК України.

Згідно з чинним законодавством чоловікам загрожує до п’яти років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції №1